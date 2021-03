PS5 con xCloud via browser? La domanda che si pone Jeff Grubb (Di venerdì 12 marzo 2021) A differenza di PlayStation 4 e PlayStation 3, PlayStation 5 non possiede un browser per navigare sul web, o meglio: nascosto all'interno del suo software, esiste una sorta di browser con cui però ci si può fare ben poco. Ma se per caso Sony si decidesse di implementare un browser a tutti gli effetti per i suoi giocatori, la console consentirebbe di accedere ad esempio ad xCloud di Microsoft? Questa è una domanda interessante che si è posto Jeff Grubb attraverso Twitter. xCloud di Microsoft è un servizio di streaming che sarà utilizzabile via Edge su PC e iOS: tuttavia questo servizio potrebbe sfruttare anche altri browser che consentirebbero ad altri dispositivi di potervi accedere. Tra questi, Grubb prende in esame ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 12 marzo 2021) A differenza di PlayStation 4 e PlayStation 3, PlayStation 5 non possiede unper navigare sul web, o meglio: nascosto all'interno del suo software, esiste una sorta dicon cui però ci si può fare ben poco. Ma se per caso Sony si decidesse di implementare una tutti gli effetti per i suoi giocatori, la console consentirebbe di accedere ad esempio addi Microsoft? Questa è unainteressante che si è postoattraverso Twitter.di Microsoft è un servizio di streaming che sarà utilizzabile via Edge su PC e iOS: tuttavia questo servizio potrebbe sfruttare anche altriche consentirebbero ad altri dispositivi di potervi accedere. Tra questi,prende in esame ...

