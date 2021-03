**Pd: Base Riformista, 'con Letta per nuova stagione, pluralista e riformista'** (2) (Di venerdì 12 marzo 2021) (Adnkronos) - "Non faremo mancare il nostro contributo di idee, proposte e impegno parlamentare e territoriale affinché - prosegue la nota di Base riformista - si apra nel Pd una nuova stagione che tenga insieme il più convinto sostegno all'agenda del Governo Draghi e una più incisiva iniziativa politica nel Paese dinanzi all'urgenza di rilanciare la crescita economica dopo la pandemia, rafforzare la coesione sociale, riformare le istituzioni della nostra democrazia”. “E' in questo quadro che la segreteria Letta rappresenterà anche l'occasione per un'ampia e approfondita discussione sull'identità e il futuro del Partito Democratico: una discussione che coinvolga necessariamente tutta la comunità politica dem, nelle forme che saranno ritenute più efficaci e opportune. E' stato proprio ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) (Adnkronos) - "Non faremo mancare il nostro contributo di idee, proposte e impegno parlamentare e territoriale affinché - prosegue la nota di- si apra nel Pd unache tenga insieme il più convinto sostegno all'agenda del Governo Draghi e una più incisiva iniziativa politica nel Paese dinanzi all'urgenza di rilanciare la crescita economica dopo la pandemia, rafforzare la coesione sociale, riformare le istituzioni della nostra democrazia”. “E' in questo quadro che la segreteriarappresenterà anche l'occasione per un'ampia e approfondita discussione sull'identità e il futuro del Partito Democratico: una discussione che coinvolga necessariamente tutta la comunità politica dem, nelle forme che saranno ritenute più efficaci e opportune. E' stato proprio ...

