Paura, dopo il sequestro AstraZeneca. Agenti e prof: “Non faremo il richiamo” (Di venerdì 12 marzo 2021) dopo che ieri l’Aifa, Agenzia Italiana del Farmaco, ha predisposto il sequestro di uno dei lotti del vaccino anti-Covid AstraZenaca, insorgono Paura e dubbi. A seguito delle segnalazioni di alcuni eventi avversi gravi, avvenuti in concomitanza con la somministrazione del lotto ABV2856, l’agenzia ha deciso in via precauzionale di emettere il divieto di utilizzo su tutto il territorio nazionale del lotto in questione. Inoltre con una nota comunica che “si riserva di prendere ulteriori provvedimenti, ove necessario, anche in stretto coordinamento con l’Ema, agenzia del farmaco europea”. Al momento, sottolinee l’Aifa, “non è stato stabilito alcun nesso di casualità tra le somministrazioni e gli eventi avversi” osservati. Ovviamente, in poche ore, la notizia dello stop cautelativo in Italia, dei rispettivi tre casi di trombosi ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 12 marzo 2021)che ieri l’Aifa, Agenzia Italiana del Farmaco, ha predisposto ildi uno dei lotti del vaccino anti-Covid AstraZenaca, insorgonoe dubbi. A seguito delle segnalazioni di alcuni eventi avversi gravi, avvenuti in concomitanza con la somministrazione del lotto ABV2856, l’agenzia ha deciso in via precauzionale di emettere il divieto di utilizzo su tutto il territorio nazionale del lotto in questione. Inoltre con una nota comunica che “si riserva di prendere ulteriori provvedimenti, ove necessario, anche in stretto coordinamento con l’Ema, agenzia del farmaco europea”. Al momento, sottolinee l’Aifa, “non è stato stabilito alcun nesso di casualità tra le somministrazioni e gli eventi avversi” osservati. Ovviamente, in poche ore, la notizia dello stop cautelativo in Italia, dei rispettivi tre casi di trombosi ...

Advertising

ZZiliani : Il record resisteva dall’84, quando nella finale di Coppa Campioni #RomaLiverpool 1-1 #Falcao si rifiutò di battere… - ilriformista : Chat infuocate dopo il caso #AstraZeneca, ansia e paura tra docenti e forze dell’ordine: “Alcuni non vogliono più f… - Sara54914784 : RT @MPappaccogli: Sono stanco di vivere con la paura che da un momento all’altro io non possa più vedere il mio fidanzato! Non è ammissibi… - nightsareivy : dopo verifica di tedesco, ho paura sì molta - GDeccia : RT @ilriformista: Chat infuocate dopo il caso #AstraZeneca, ansia e paura tra docenti e forze dell’ordine: “Alcuni non vogliono più farsi v… -