Mondiali Long Distances a squadre | bronzo per il bergamasco William Boffelli

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 12 marzo 2021) Giornata storica per lo sci alpinismo. Sulle nevi di Arêches-Beaufortha infatti chiuso in terza posizione l’edizione 2021 della Pierre Menta, gara valida come prima edizione del MondialeDistance a. Schierato in compagnia del valdostano Nadir Maguet, il 28enne di Roncobello ha confermato l’ottimo feeling che lo lega alla classica transalpina, sfiorando così la piazza d’onore ottenuta nel 2019. A completare la grande giornata tricolore sono stati però Michele Boscacci e Davide Magnini che si sono aggiudicati il titolo iridato al termine di una gara particolarmente intensa. Al comando dall’inizio alla fine, il 31enne valtellinese e il 23enne trentino hanno affrontato il maltempo che imperversava sulle Alpi dell’Alta Savoia terminando le proprie fatiche in ...