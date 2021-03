Mister Gotti: 'Mi scuso per la cena, ma c'è troppa cattiveria via social' (Di sabato 13 marzo 2021) La notizia aveva spiazzato i tifosi friulani sempre più soddisfatti dei risultati ottenuti sul campo da Mister Gotti: l'allenatore dell'Udinese era stato sorpreso a cena, a casa di amici, nonostante ... Leggi su udinetoday (Di sabato 13 marzo 2021) La notizia aveva spiazzato i tifosi friulani sempre più soddisfatti dei risultati ottenuti sul campo da: l'allenatore dell'Udinese era stato sorpreso a, a casa di amici, nonostante ...

settalese : RT @Udinese_1896: I convocati di Mister Gotti per la sfida contro il #Genoa ???? #GenoaUdinese #ForzaUdinese #AlèUdin - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Udinese, i convocati di mister Luca Gotti per Genova - charliemchouse : Udinese, i convocati di mister Luca Gotti per Genova - Udinese_1896 : I convocati di Mister Gotti per la sfida contro il #Genoa ???? #GenoaUdinese #ForzaUdinese #AlèUdin - Telefriuli1 : Multa a Gotti: «Chiedo scusa. La cattiveria sui social non è una novità» Il mister ha parlato in conferenza stampa… -