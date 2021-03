Milano: Sala, ‘aderisco ai Verdi europei’ (2) (Di venerdì 12 marzo 2021) (Adnkronos) – Sugli interventi sulla mobilità e le piste ciclabili Sala spiega che “essere ecologisti è investire nella mobilità pubblica e in quella leggera. Inquinare di meno è un dovere. Il modello della city piena di macchine è vecchio, non lo fa più nessuno nel mondo. E poi Milano, metropoli pianeggiante e dalle dimensioni tutto sommato contenute, è perfetta per questi investimenti. Possiamo migliorare ciò che abbiamo già avviato, correggerci andando a sentire le ragioni concrete delle persone”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 marzo 2021) (Adnkronos) – Sugli interventi sulla mobilità e le piste ciclabilispiega che “essere ecologisti è investire nella mobilità pubblica e in quella leggera. Inquinare di meno è un dovere. Il modello della city piena di macchine è vecchio, non lo fa più nessuno nel mondo. E poi, metropoli pianeggiante e dalle dimensioni tutto sommato contenute, è perfetta per questi investimenti. Possiamo migliorare ciò che abbiamo già avviato, correggerci andando a sentire le ragioni concrete delle persone”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

