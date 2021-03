Madonna di Thiene | quel segno prodigioso abbatte l’incredulità

(Di venerdì 12 marzo 2021) Ladisi svelò a una povera pastorella, con un messaggio ben preciso, che inizialmente venne però respinto dalle autorità. Nell’anno 1530 infatti la Vergine apparve a tre pastorelle in un luogo solitario alla periferia di. Il prodigio avvenne tra i rami di un olmo, e sullo stesso luogo in cui avvenne L'articolo proviene da La Luce di Maria.

... dando vita a un itinerario che da Lonigo passa per il Santuario della Madonna di Monte Berico a Vicenza , per il Santuario della Madonna dell'Olmo a Thiene, risale la Valdastico, raggiunge l' ...Nell'umiliazione del carcere subì una profonda trasformazione interiore, e promise alla Madonna di ... nel 1522 era stato fondato per opera di san Gaetano a Thiene l'ospedale degli Incurabili e lì ...