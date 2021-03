Luna Rossa crescente mette paura a New Zealand e si porta sul 2 - 2 (Di venerdì 12 marzo 2021) Ancora parità tra Luna Rossa e team New Zealand al termine della seconda giornata di regata di America's Cup in corso di svolgimento nella baia di Auckland. 2 a 2 il risultato provvisorio con l'... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 12 marzo 2021) Ancora parità trae team Newal termine della seconda giornata di regata di America's Cup in corso di svolgimento nella baia di Auckland. 2 a 2 il risultato provvisorio con l'...

Advertising

Agenzia_Ansa : Coppa America, Luna Rossa vince gara 3 e si porta sul 2-1 - Agenzia_Ansa : E' ancora parità tra New Zealand e Luna Rossa nella finale di Coppa America. Anche la seconda giornata di regate ne… - repubblica : America's Cup, Luna Rossa mette ko New Zealand e va sul 2-1. Per l'Italia è già storia - EzioMorassutti : RT @OGiannino: Eccezionale 2-2 di Luna Rossa, coi neozelandesi praticamente nessuno sperava in un testa a testa. Grandissimi! - flower_chiara : RT @Agenzia_Ansa: E' ancora parità tra New Zealand e Luna Rossa nella finale di Coppa America. Anche la seconda giornata di regate nella ba… -