LIVE – Spal-Entella 0-0 | Serie B 2020 2021 DIRETTA

La DIRETTA LIVE di Spal-Entella, match valevole per la ventiseiesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, reduci da tre sconfitte nelle ultime cinque partite, tornati al successo nell'ultimo turno contro il Pescara, vogliono riprendere il loro cammino verso un buon piazzamento playoff; i liguri, dal canto loro, arrivano da tre pareggi consecutivi e sperano di tornare finalmente a gioire Calcio d'inizio alle ore 21:00 di venerdì 12 marzo, chi avrà la meglio? COME SEGUIRE LA SFIDA Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Spal-Entella 0-0 1?- Tutto pronto, si ...

