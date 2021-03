Lazio - Crotone | le pagelle | Caicedo una sentenza | Luis Alberto fa magie

Advertising

DiMarzio : #LazioCrotone | #MilinkovicSavic vale 16 punti tra gol e assist - SkySport : LAZIO-CROTONE 3-2 Risultato finale ? ? #MilinkovicSavic (14') ? #Simy (30') ? #LuisAlberto (39') ? rig. #Simy (50')… - UEFAcom_it : Decisivo Caicedo: la Lazio supera il Crotone ?? Chi è stato il migliore in campo? ?? #UCL | @OfficialSSLazio - elgaucheros : Lazio – Crotone, le Cardopagelle: toque ispirato, Caicedo perla di tecnica e istinto - - Gazzetta_it : #LazioCrotone, le pagelle della Gazzetta -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Crotone

L'allenatore della: "Vittoria colvoluta a tutti i costi, abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo. Caicedo è una grandissima risorsa" Simone Inzaghi , allenatore della, ha commentato il successo ...Chiamatela zona Caicedo , perché l'attaccante dellaper l'ennesima volta ha ribaltato un risultato nei minuti conclusivi della partita. A farne le spese stavolta è il, nell'...25'st Benali al posto di Pereira per il Crotone. Escalante e Lulic per Leiva e Fares nella Lazio. 23'st Adesso la Lazio è riversata completamente nella metà campo del Crotone. Occasione per Immobile, ...Non poteva che essere una vittoria importantissima quella di oggi per la Lazio reduce da due ko di fila in campionato contro Bologna e Juventus e con una gara in meno, quella che dovrà ...