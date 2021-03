Juventus, Marani: “Idee confuse e nessun piano preciso, il problema non è Ronaldo” (Di venerdì 12 marzo 2021) Il giornalista Matteo Marani, dagli studi di Sky Sport, ha parlato del momento che sta vivendo la Juventus: “Già prima della sfida con il Porto si vedeva che ai bianconeri qualcosa non andasse. La mia impressione è che da un paio d’anni la Juventus sia casuale. Dopo l’esonero di Allegri ci sono state solo Idee confuse e nessun piano preciso. Lasciar andare via un tecnico capace di vincere scudetti e fare finali di Champions League non è stata una grande scelta. Per sostituirlo avrebbero avuto bisogno di un allenatore tipo Guardiola“. Marani ha poi commentato la scelta di puntare su Pirlo: “Se avessero avuto l’idea di fargli allenare la Juventus non l’avrebbero presentato una settimana prima nell’Under 23. Andrea ha ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 marzo 2021) Il giornalista Matteo, dagli studi di Sky Sport, ha parlato del momento che sta vivendo la: “Già prima della sfida con il Porto si vedeva che ai bianconeri qualcosa non andasse. La mia impressione è che da un paio d’anni lasia casuale. Dopo l’esonero di Allegri ci sono state solo. Lasciar andare via un tecnico capace di vincere scudetti e fare finali di Champions League non è stata una grande scelta. Per sostituirlo avrebbero avuto bisogno di un allenatore tipo Guardiola“.ha poi commentato la scelta di puntare su Pirlo: “Se avessero avuto l’idea di fargli allenare lanon l’avrebbero presentato una settimana prima nell’Under 23. Andrea ha ...

