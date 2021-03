Ilenia Fabbri, l’ex marito Claudio Nanni scrive una lettera alla figlia Arianna: “Dovrò pagare” (Di venerdì 12 marzo 2021) Nella vicenda della morte di Ilenia Fabbri, madre 46enne uccisa a Faenza, si è molto parlato nei giorni scorsi di una lettera che Claudio Nanni ha scritto per la figlia Arianna. L’uomo è in carcere per omicidio in concorso: avrebbe pagato un uomo, Pierluigi Barbieri, perchè uccidesse (o spaventasse, secondo la sua versione) la donna. Solo ieri, la figlia aveva difeso il padre, citando a sua volta la lettera della quale ora è stato pubblicato il contenuto. La lettera dell’ex marito di Ilenia Fabbri Sono giorni che si parla di questa lettera che Claudio Nanni ha scritto ad ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 12 marzo 2021) Nella vicenda della morte di, madre 46enne uccisa a Faenza, si è molto parlato nei giorni scorsi di unacheha scritto per la. L’uomo è in carcere per omicidio in concorso: avrebbe pagato un uomo, Pierluigi Barbieri, perchè uccidesse (o spaventasse, secondo la sua versione) la donna. Solo ieri, laaveva difeso il padre, citando a sua volta ladella quale ora è stato pubblicato il contenuto. LadeldiSono giorni che si parla di questacheha scritto ad ...

Advertising

chilhavistorai3 : Ilenia Fabbri: “Quel giorno lì sarà una giornatona…”, il messaggio audio prima dell’udienza a cui non è mai arrivat… - infoitinterno : Omicidio Ilenia Fabbri | la lettera di Claudio Nanni | “Ho sbagliato | pagherò” - pilally : Cronache di #femminicidio: «non volevo ucciderla», però lei morta; «ho commesso un errore» (!!), ma Ilenia non c'è… - infoitinterno : Delitto Ilenia Fabbri, lettera dell’ex marito alla figlia: «Ho sbagliato e pagherò» - infoitinterno : Ilenia Fabbri, la lettera dell'ex marito alla figlia Arianna: 'Non ci sono parole per chiederti scusa, la cosa migl… -