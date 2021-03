Il Consiglio di Stato non spegne l’ex Ilva: accolto il ricorso di ArcelorMittal e commissari contro l’ordinanza del Tar (Di venerdì 12 marzo 2021) Un anno fa il sindaco di Taranto aveva ordinato interventi urgenti per ridurre l’inquinamento. Ed ora commenta: «Tutto previsto, avanti con la nostra battaglia: spegneremo l’area a caldo» Leggi su lastampa (Di venerdì 12 marzo 2021) Un anno fa il sindaco di Taranto aveva ordinato interventi urgenti per ridurre l’inquinamento. Ed ora commenta: «Tutto previsto, avanti con la nostra battaglia:remo l’area a caldo»

Advertising

fattoquotidiano : Da capo dei vigili urbani di Firenze (con Renzi sindaco) a Palazzo Chigi, e poi al Consiglio di Stato (con Renzi pr… - amnestyitalia : #BuoneNotizie #Belgio Il Consiglio di stato ha ulteriormente sospeso quattro licenze per la fornitura di armi all'A… - repubblica : Se è lo Stato a riscrivere la storia: Il consiglio regionale del Veneto taglia i fondi agli studiosi che non si ade… - LorenzoSchiliro : RT @IlPrimatoN: Il Consiglio di Stato dà ragione a Ilva, ma intanto la nazionalizzazione latita - vittoriolang : RT @FIMCislStampa: Ex #Ilva: #ArcelorMittal, per Consiglio Stato produzione può proseguire @Adnkronos -