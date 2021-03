Gwen Stefani, Slow Clap è il nuovo singolo (che fa impazzire i fan) (Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo Let Me Reintroduce Myself, Gwen Stefani ci riprova con Slow Clap, il nuovissimo singolo. Visto quanto mi era piaciuto il precedente pezzo avevo delle alte aspettative e non sono state soddisfatte del tutto. La nuova canzone di Gwen è sicuramente pop, orecchiabile e tanto caruccia, ma non mi ha preso per adesso. Nella prima parte del brano, quando dovrebbe esplodere e Gwen ci chiede se ‘facciamo il tifo per lei’, invece di un bel ritornello travolgente partono dei moscissimi ‘Clap, Clap, Clap’. Tutto sommato è l’ennesimo singolo carino di una popstar anni 90/00, che però avrebbe bisogno di una vera hit per tornare al posto che merita. In ogni caso i fan sono impazziti per questa ... Leggi su biccy (Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo Let Me Reintroduce Myself,ci riprova con, il nuovissimo. Visto quanto mi era piaciuto il precedente pezzo avevo delle alte aspettative e non sono state soddisfatte del tutto. La nuova canzone diè sicuramente pop, orecchiabile e tanto caruccia, ma non mi ha preso per adesso. Nella prima parte del brano, quando dovrebbe esplodere eci chiede se ‘facciamo il tifo per lei’, invece di un bel ritornello travolgente partono dei moscissimi ‘’. Tutto sommato è l’ennesimocarino di una popstar anni 90/00, che però avrebbe bisogno di una vera hit per tornare al posto che merita. In ogni caso i fan sono impazziti per questa ...

Advertising

returnofjove : RT @nodoubtitalia: Il nuovo singolo di Gwen Stefani #SlowClap è uscito ora! Ascoltalo su tutte le piattaforme ???????????? - indivem : RT @nodoubtitalia: Il nuovo singolo di Gwen Stefani #SlowClap è uscito ora! Ascoltalo su tutte le piattaforme ???????????? - nodoubtitalia : Il nuovo singolo di Gwen Stefani #SlowClap è uscito ora! Ascoltalo su tutte le piattaforme ????????????… - watthias_ : @_LoZio Io già ammanettata come in sweet escape di Gwen Stefani - turranza : Ciao Gwen Stefani ti penso sempre come stai? ti sei vaccinata? -

Ultime Notizie dalla rete : Gwen Stefani 'Slow Clap' è il nuovo singolo di Gwen Stefani Dopo "Let Me Reintroduce Myself", il singolo che ha segnato il suo ritorno sulle scene a fine 2020, Gwen Stefani ha annunciato l'arrivo di nuova musica. Si tratta della canzone inedita "Slow Clap" , disponibile da giovedì 11 marzo. "Let Me Reintroduce Myself" è accompagnato da un videoclip che è ...

Hayley Williams - 'Petals For Armor' (Atlantic Records, 2020). - La Fanzine dei Giovani... Un po' Gwen Stefani un po' Cindy Lauper ('Why We Ever'), Hayley Williams non ha imparato a farsi scivolare di dosso quelle 'parole... che fanno male!' (cit. Achille Lauro). https://www.youtube.com/...

"Slow Clap" è il nuovo singolo di Gwen Stefani MTV.IT Amazon Music lancia il proprio 'merchandise store' Amazon Music ha annunciato il lancio del proprio merchandise store: all'interno della app saranno visualizzate le collezioni dei prodotti personalizzati degli artisti, alcuni dei quali sono partner uf ...

“Slow Clap” è il nuovo singolo di Gwen Stefani Dopo "Let Me Reintroduce Myself", il singolo che ha segnato il suo ritorno sulle scene a fine 2020, Gwen Stefani ha annunciato l'arrivo di nuova musica. Si tratta della canzone inedita "Slow Clap", di ...

Dopo "Let Me Reintroduce Myself", il singolo che ha segnato il suo ritorno sulle scene a fine 2020,ha annunciato l'arrivo di nuova musica. Si tratta della canzone inedita "Slow Clap" , disponibile da giovedì 11 marzo. "Let Me Reintroduce Myself" è accompagnato da un videoclip che è ...Un po'un po' Cindy Lauper ('Why We Ever'), Hayley Williams non ha imparato a farsi scivolare di dosso quelle 'parole... che fanno male!' (cit. Achille Lauro). https://www.youtube.com/...Amazon Music ha annunciato il lancio del proprio merchandise store: all'interno della app saranno visualizzate le collezioni dei prodotti personalizzati degli artisti, alcuni dei quali sono partner uf ...Dopo "Let Me Reintroduce Myself", il singolo che ha segnato il suo ritorno sulle scene a fine 2020, Gwen Stefani ha annunciato l'arrivo di nuova musica. Si tratta della canzone inedita "Slow Clap", di ...