Guendalina Tavassi si separa dal marito Umberto, lui: ”Voglio riconquistarla” (Di venerdì 12 marzo 2021) E’ ufficialmente finita la storia tra Guendalina Tavassi e suo marito Umberto D’Aponte. I due infatti si sono lasciati. Ad annunciarlo è stata proprio l’ex gieffina su Instagram, sul quale ha chiarito alcune situazioni che hanno vissuto negli ultimi mesi. Hanno dunque deciso di porre fine al loro matrimonio nonostante continuino a vivere sotto lo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 12 marzo 2021) E’ ufficialmente finita la storia trae suoD’Aponte. I due infatti si sono lasciati. Ad annunciarlo è stata proprio l’ex gieffina su Instagram, sul quale ha chiarito alcune situazioni che hanno vissuto negli ultimi mesi. Hanno dunque deciso di porre fine al loro matrimonio nonostante continuino a vivere sotto lo L'articolo

Advertising

MediasetTgcom24 : Per Guendalina Tavassi matrimonio finito: 'Con Umberto siamo separati in casa' #GuendalinaTavassi… - DonnaGlamour : Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte separati in casa - 24Trends_Italia : 1. EUROPA LEAGUE - 200M+ 2. Lazio - 20M+ 3. Gianni Agnelli - 20M+ 4. Guendalina Tavassi - 20M+ 5. Zone rosse - 20M+… - zazoomblog : Guendalina Tavassi confessa la fine del suo matrimonio svelati i motivi - #Guendalina #Tavassi #confessa - zazoomblog : Guendalina Tavassi si separa dal marito ma precisa: “Ci vogliamo bene” - #Guendalina #Tavassi #separa #marito -