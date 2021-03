Google Maps consentirà agli utenti di disegnare le strade mancanti

(Di venerdì 12 marzo 2021) Sarà capitato a molti di impostare un indirizzo sue fare un lungo giro per raggiungere la propria destinazione. Poi, quando si arriva sul posto indicato, ci si accorge dell’esistenza di una strada non segnalata che avrebbe potuto far risparmiare tempo, chilometri e carburante. Perché le mappe vengono aggiornate con grande frequenza, ma a volte l’evoluzione stradale e dalla toponomastica viaggia a ritmi più veloci. Ma ora è stata introdotta una novità che permettedi prender parte al percorso di creazione di itinerari: condisegna strada mancante, gliavranno un ruolo attivo nell’aggiornamento delle mappe. LEGGI ANCHE >mostrerà anche i percorsi per disabili La nuova funzione è ...

è fra i sistemi di navigazione satellitare più diffusi al mondo, tuttavia - sebbene sia capace di alleviare le difficoltà anche nei viaggi più lunghi - non è esente da difetti. E' per ... Da un po' di tempo Google sta provando ad implementare nella piattaforma Maps delle nuove funzionalità create apposta per consentire agli utenti di collaborare all'aggiornamento della mappa globale.