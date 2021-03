Golf, The Players Championship: Garcia in testa dopo il primo giro, in difficoltà Molinari (Di venerdì 12 marzo 2021) E’ partito con il botto il The Players Championship, torneo di Golf in programma in Florida, che nel primo round è stato teatro di tante sorprese. Al primo posto figura Sergio Garcia, che grazie ad un parziale di 65 (-7) ha preceduto i suoi avversari portandosi al comando. Distante due colpi l’americano Brian Harman, il quale insegue in seconda posizione con 67 (-5). Giornata da dimenticare invece per Francesco Molinari, che ha chiuso solo 112° con 76 (+4). Ben cinque bogey hanno caratterizzato la giornata dell’azzurro, il quale si è parzialmente riscattato con un birdie. Sarà necessario un secondo giro di alto livello per scongiurare la seconda uscita al taglio di fila in stagione. In gran spolvero l’inglese Fitzpatrick, il canadese Conners e ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 marzo 2021) E’ partito con il botto il The, torneo diin programma in Florida, che nelround è stato teatro di tante sorprese. Alposto figura Sergio, che grazie ad un parziale di 65 (-7) ha preceduto i suoi avversari portandosi al comando. Distante due colpi l’americano Brian Harman, il quale insegue in seconda posizione con 67 (-5). Giornata da dimenticare invece per Francesco, che ha chiuso solo 112° con 76 (+4). Ben cinque bogey hanno caratterizzato la giornata dell’azzurro, il quale si è parzialmente riscattato con un birdie. Sarà necessario un secondodi alto livello per scongiurare la seconda uscita al taglio di fila in stagione. In gran spolvero l’inglese Fitzpatrick, il canadese Conners e ...

