Gasperini: “Non andremo a Madrid per fare una passeggiata” (Di sabato 13 marzo 2021) Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato anche dell’imminente gara col Real Madrid a Sky Sport dopo la vittoria sullo Spezia: “Andiamo là mica per fare una passeggiata, è un risultato difficile da ribaltare, sarebbe complicato comunque figuriamoci in svantaggio. All’andata abbiamo fatto una partita di sofferenza, difensiva, non siamo riusciti a confrontarci 11 contro un 11, vedremo. Speriamo di portarla avanti.Toglie il sonno? No, siamo orgogliosi di giocarla con una qualificazione non compromessa. Poi è difficile, ma l’obiettivo è provarci”. Foto: sito Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 13 marzo 2021) Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero, ha parlato anche dell’imminente gara col Reala Sky Sport dopo la vittoria sullo Spezia: “Andiamo là mica peruna, è un risultato difficile da ribaltare, sarebbe complicato comunque figuriamoci in svantaggio. All’andata abbiamo fatto una partita di sofferenza, difensiva, non siamo riusciti a confrontarci 11 contro un 11, vedremo. Speriamo di portarla avanti.Toglie il sonno? No, siamo orgogliosi di giocarla con una qualificazione non compromessa. Poi è difficile, ma l’obiettivo è provarci”. Foto: sito Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

infoitsport : Atalanta, Gasperini: Real? Non andremo là per una passeggiata - sportli26181512 : Atalanta-Spezia, Gasperini: 'Vinta partita non facile, segnali confortanti verso Madrid': L'allenatore commenta il… - zazoomblog : Atalanta Gasperini: “Stasera prova confortante. Con il Real non andremo a fare una passeggiata”. - #Atalanta… - RaiSport : ? #Gasperini: 'Segnali confortanti, a #Madrid possiamo farcela' Il tecnico dell'#Atalanta: 'Con lo #Spezia non era… - SkySport : Atalanta-Spezia, Gasperini: 'Vinta partita non facile, segnali confortanti verso Madrid' -