Garattini | “Giusto fermarsi e fare controlli su AstraZeneca | ma senza perdere la fiducia”

(Di venerdì 12 marzo 2021) “La formazione di trombi è una delle conseguenze del Covid. Dovremmo controllare se le persone colpite non avessero contratto l’infezione in modo silente”. Lo suggerisce Silvio, fondatore e presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs di Milano, che in un’intervista a ‘La Repubblica’ cerca dichiarezza su alcuni eventi gravi segnalati in concomitanza della somministrazione del vaccino. Lo scienziato ritiene giusti iavviati e le misure adottate in via precauzionale dall’Agenzia italiana del farmaco Aifa, ma invita i cittadini a nonnella profilassi contro il coronavirus pandemico. “Sono sicuro che tutti inecessari verranno effettuati nei prossimi giorni - spiega - Si fermeranno le ...

... ma il caso cui stiamo facendo riferimento è certamente preoccupante per cui èche si adotti ...: 'I dati scientifici non possono uscire sui comunicati stampa' 'Da un'analisi dei nostri ...? 'Una scelta coerente. Primo perché in Italia non esiste nessuna cultura della logistica che non sia quella dell'esercito. E i militari possono farcela. E poi., il nostro più grande ..."La formazione di trombi è una delle conseguenze del Covid. Dovremmo controllare se le persone colpite non avessero contratto l'infezione in modo silente". Lo suggerisce Silvio Garattini, fondatore e ...Tre casi di morti in Italia e una trentina in Europa dopo la somministrazione del siero: si cerca una correlazione ma il nesso potrebbe essere semplicemente temporale e non causale ...