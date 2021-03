F1: test Bahrain, Ricciardo il più veloce, 5° Leclerc (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - E' di Daniel Ricciardo il miglior tempo nella mattinata della prima giornata dei test della F1 2021 in Bahrain. Il nuovo pilota della McLaren ha fermato il cronometro a 1:32.203 con 75 giri all'attivo, davanti all'Alpha Tauri di Pierre Gasly, con un ritardo minimo (+0.028), e alla Red Bull di Max Verstappen, il quale ha portato a termine 60 giri. Quarta l'Apine di Esteban Ocon e quinto tempo per Charles Leclerc che ha concluso ben 59 giri a bordo della Ferrari SF21. Purtroppo il pilota monegasco è stato protagonista di un problema a dieci minuti dalla fine della sessione. La scuderia gli ha infatti ordinato di fermarsi a bordo pista dopo aver notato dei parametri anomali. E' stato dunque necessario sventolare la prima bandiera rossa della stagione e la sessione è stata momentaneamente ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - E' di Danielil miglior tempo nella mattinata della prima giornata deidella F1 2021 in. Il nuovo pilota della McLaren ha fermato il cronometro a 1:32.203 con 75 giri all'attivo, davanti all'Alpha Tauri di Pierre Gasly, con un ritardo minimo (+0.028), e alla Red Bull di Max Verstappen, il quale ha portato a termine 60 giri. Quarta l'Apine di Esteban Ocon e quinto tempo per Charlesche ha concluso ben 59 giri a bordo della Ferrari SF21. Purtroppo il pilota monegasco è stato protagonista di un problema a dieci minuti dalla fine della sessione. La scuderia gli ha infatti ordinato di fermarsi a bordo pista dopo aver notato dei parametri anomali. E' stato dunque necessario sventolare la prima bandiera rossa della stagione e la sessione è stata momentaneamente ...

