Enrico Letta: “Non arrivo per vivacchiare ma per dare una svolta. Voglio fare del Pd il baricentro progressista-riformista italiano” (Di venerdì 12 marzo 2021) Pd, Enrico Letta: “Non arrivo per vivacchiare ma per dare una svolta” “Io ho delle idee molto nette e molto forti. Non arrivo a questa nuova avventura con l’idea di vivacchiare, ma con l’idea di imprimere una svolta. Ci metterò tutto il mio impegno. Chiedo che chi voterà in assemblea nazionale lo faccia sulla base di quelle cose, perché per me la parola ha un valore”. Lo ha detto Enrico Letta alla sua prima apparizione serale in tv da nuovo segretario Pd in pectore a Propaganda Live, su La7. “Sarà una assemblea in streaming, io sarò alla sede del Pd, parlerò da lì”, ha aggiunto. “La verità è che la politica ce l’ho nel cuore e la pandemia ci ha fatto cambiare tutti, ci ha fatto capire che la comunità ... Leggi su tpi (Di venerdì 12 marzo 2021) Pd,: “Nonperma peruna” “Io ho delle idee molto nette e molto forti. Nona questa nuova avventura con l’idea di, ma con l’idea di imprimere una. Ci metterò tutto il mio impegno. Chiedo che chi voterà in assemblea nazionale lo faccia sulla base di quelle cose, perché per me la parola ha un valore”. Lo ha dettoalla sua prima apparizione serale in tv da nuovo segretario Pd in pectore a Propaganda Live, su La7. “Sarà una assemblea in streaming, io sarò alla sede del Pd, parlerò da lì”, ha aggiunto. “La verità è che la politica ce l’ho nel cuore e la pandemia ci ha fatto cambiare tutti, ci ha fatto capire che la comunità ...

Advertising

lauraboldrini : Grazie a Enrico #Letta per aver scelto di guidare il @pdnetwork in una fase così complicata. Dobbiamo rigenerare i… - CottarelliCPI : Enrico #Letta ha accettato di candidarsi alla Segreteria del PD. È una bellissima notizia per il PD e per tutti gli italiani. Grazie Enrico. - welikeduel : 'Ho delle idee molto nette e molto forti. Non arrivo con l'idea di vivacchiare, arrivo con l'idea di imprimere una… - paoletta1958 : RT @welikeduel: 'Ho delle idee molto nette e molto forti. Non arrivo con l'idea di vivacchiare, arrivo con l'idea di imprimere una svolta.… - akiross : RT @welikeduel: 'Ho delle idee molto nette e molto forti. Non arrivo con l'idea di vivacchiare, arrivo con l'idea di imprimere una svolta.… -