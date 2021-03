Draghi a Fiumicino, “stretta necessaria ma azione Governo a sostegno famiglie e imprese” (Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – “A più di un anno dall’inizio dell’emergenza purtroppo c’è una nuova ondata di contagi: nell’ultima settimana più di 150mila infezioni contro le 131mila della settimana precedente, un incremento di ricoverati quasi di 5000 persone, della terapia intensiva di seicento unità. Questi numeri impongono massima cautela” per “limitare il numero di morti e impedire la saturazione delle strutture sanitarie”. Lo ha detto il Premier Mario Draghi durante il punto stampa nel corso della visita al centro vaccinale di Fiumicino. “La mia prima visita in un sito vaccinale – ha aggiunto – è stata una visita breve ma veramente bella. Questi ragazzi che lavorano come volontari o in forma permanente hanno reso questo che è un luogo medico un luogo di speranza, entrando qui si capisce che ne usciremo”. Poi un messaggio agli italiani che “ho ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – “A più di un anno dall’inizio dell’emergenza purtroppo c’è una nuova ondata di contagi: nell’ultima settimana più di 150mila infezioni contro le 131mila della settimana precedente, un incremento di ricoverati quasi di 5000 persone, della terapia intensiva di seicento unità. Questi numeri impongono massima cautela” per “limitare il numero di morti e impedire la saturdelle strutture sanitarie”. Lo ha detto il Premier Mariodurante il punto stampa nel corso della visita al centro vaccinale di. “La mia prima visita in un sito vaccinale – ha aggiunto – è stata una visita breve ma veramente bella. Questi ragazzi che lavorano come volontari o in forma permanente hanno reso questo che è un luogo medico un luogo di speranza, entrando qui si capisce che ne usciremo”. Poi un messaggio agli italiani che “ho ...

