DIRETTA MotoGP, Test Losail Day5 LIVE: pista pulita dalla sabbia. Si attendono i piloti (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.43: Ecco Petrucci e Zarco sul tracciato, prepariamoci ad annotare i tempi. 17.38: SI PUO’ TORNARE IN pista! Tolto il regime di bandiera rossa, ora vedremo chi girerà. 17.35: Persiste dunque il regime di bandiera rossa per le condizioni “sabbiose” di pista. 17.32: Davvero poco fortunati, comunque, i piloti a incontrare una condizione di questo genere. Una tempesta di sabbia inattesa nei programmi dei team. 17.28: Si fa un po’ d’ironia ai box… Today’s game. Who will win ? ( I have plenty of +4 ) / Jeu du jour. Qui va gagner ? ( J’ai plein de +4 ) pic.twitter.com/ODJj1GmNKP — Fabio Quartararo (@FabioQ20) March 12, 2021 17.25: A 1 ora e 35 minuti dal termine di questi Test si attendono lumi dai commissari di ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.43: Ecco Petrucci e Zarco sul tracciato, prepariamoci ad annotare i tempi. 17.38: SI PUO’ TORNARE IN! Tolto il regime di bandiera rossa, ora vedremo chi girerà. 17.35: Persiste dunque il regime di bandiera rossa per le condizioni “sabbiose” di. 17.32: Davvero poco fortunati, comunque, ia incontrare una condizione di questo genere. Una tempesta diinattesa nei programmi dei team. 17.28: Si fa un po’ d’ironia ai box… Today’s game. Who will win ? ( I have plenty of +4 ) / Jeu du jour. Qui va gagner ? ( J’ai plein de +4 ) pic.twitter.com/ODJj1GmNKP — Fabio Quartararo (@FabioQ20) March 12, 2021 17.25: A 1 ora e 35 minuti dal termine di questisilumi dai commissari di ...

