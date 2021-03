Crash Bandicoot 4 | It’s About Time disponibile ora su PlayStation 5 | Xbox Series X S e Nintendo Switch

(Di venerdì 12 marzo 2021) Il marsupiale arancione più amato del mondo è sbarcato su® 5,XS e™ grazie alla nuova versione next-gen di™ 4:. E non è tutto: il 26 marzo arriverà infatti anche la versione PC su Battle.net! In occasione del lancio di™ 4:sulle nuove piattaforme, Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ: ATVI) sta preparando un evento speciale per il 25° anniversario di! Nella prima di molte celebrazioni per festeggiare questo speciale compleanno i giocatori potranno accedere gratuitamente alle skin Bare Bones per ...

Ultime Notizie dalla rete : Crash Bandicoot

Wired Italia

Il nostro Riccardo Cantù recensì la versione PlayStation 4 di: It's About Time lo scorso ottobre, assegnandogli un prestigioso (e meritato) voto di eccellenza e affermando che si trattava non solo di "uno dei migliori platform della generazione ...Quando Activision annunciò che Toys For Bob era al lavoro su di un quarto capitolo ufficiale di, non vi nascondiamo che un filo d'ansia ci assalì. D'altronde quel numero fino a oggi era stato visto solo nella versione giapponese di: L'ira di Cortex, è ...Il marsupiale arancione più amato del mondo è sbarcato su PlayStation® 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch™ grazie alla nuova versione next-gen di Crash ...Sembra che molti giocatori non riescano ad effettuare l'upgrade gratuito di Crash Bandicoot 4 It's About Time su PS5.