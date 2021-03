Covid, ultime notizie. Verso 12 regioni in rosso e 8 in arancione da lunedì. LIVE (Di venerdì 12 marzo 2021) Speranza: vaccini sicuri, 400mila dosi negli ultimi 2 giorni. Iss: "Rt sale a 1,16, l'epidemia è in epansione". Il Cdm approva il pacchetto con le misure anti-Covid: dal 15 marzo fino al 6 aprile le regioni che avranno un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100.000 abitanti passeranno in zona rossa. Per le festività pasquali zona rossa in tutto il territorio nazionale Leggi su tg24.sky (Di venerdì 12 marzo 2021) Speranza: vaccini sicuri, 400mila dosi negli ultimi 2 giorni. Iss: "Rt sale a 1,16, l'epidemia è in epansione". Il Cdm approva il pacchetto con le misure anti-: dal 15 marzo fino al 6 aprile leche avranno un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100.000 abitanti passeranno in zona rossa. Per le festività pasquali zona rossa in tutto il territorio nazionale

