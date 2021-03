Covid, Draghi: faremo di tutto per impedire possa ripetersi 2020 (Di venerdì 12 marzo 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 12 marzo 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Advertising

petergomezblog : Pandemia Covid, “Inaccettabile non poter fare domande”: un anno fa le giuste proteste delle organizzazioni dei gior… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi interviene al Centro vaccinale anti-Covid di Fiumicino. In diretta - repubblica : Draghi: 'Smart working, baby sitting... Ma perché tutte queste parole inglesi?' - Silvia_2060 : RT @marco_gervasoni: Covid, Meloni: da Draghi misure restrittive in continuità con strategia fallimentare adottata da inizio emergenza. Ita… - ViErrichiello : RT @GiorgiaMeloni: Da Draghi ci saremmo aspettati un deciso cambio di passo rispetto a Conte, ma le nuove misure restrittive decise oggi so… -