Covid-19, i dati del 12 marzo. Contagi ancora in aumento: 26.824. I morti sono stati 380 (Di venerdì 12 marzo 2021) Nelle ultime 24 ore i nuovi Contagi Covid sono in aumento: 26.824 casi con 369.636 tamponi. I morti sono stati 380 mentre sono stati 14.443 guariti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 12 marzo 2021) Nelle ultime 24 ore i nuoviin: 26.824 casi con 369.636 tamponi. I380 mentre14.443 guariti. L'articolo .

Advertising

borghi_claudio : Scusate @Ariachetira ma DA DOVE LI PRENDETE I DATI CHE AVETE DATO IN DIRETTA SUGLI EFFETTI ALLERGICI? I dati sono Q… - borghi_claudio : Per la precisione qui trovate tutti i dati relativi alle reazioni segnalate dei vaccini in UK, non sono numeri che… - RobertoBurioni : Giornataccia per l'informazione. 1) nessun vaccino protegge al 100%. Però i dati che abbiamo fino ad ora fanno pens… - LavoriPubblici : Il #Bollettino della #ProtezioneCivile con i dati aggiornati della #pandemia #coronavirus #covid19 @LavoriPubblici… - Ale74terni : RT @RobertoBurioni: Giornataccia per l'informazione. 1) nessun vaccino protegge al 100%. Però i dati che abbiamo fino ad ora fanno pensare… -