Ci sono nuovi modi di monetizzare i contenuti su Facebook

Facebook Stars (immagine: Facebook)Facebook ha deciso di invogliare i content creator a prediligere le sue piattaforme rispetto a quelle rivali, e per farlo sta attuando una serie di modifiche ai metodi di monetizzazione dei contenuti, introducendo anche delle novità: prima fra tutti, gli adesivi pubblicitari da inserire all'interno di una Storia. La società ha annunciato un test che consentirà ad alcuni creator di inserire degli annunci, sotto forma di sticker, nelle Stories. In questo modo i creator riceveranno una percentuale proveniente dai ricavi della pubblicità. Il numero di creator coinvolti in questo test, per il momento, è molto basso, ma Facebook ha fatto sapere che intende espanderlo al più presto applicando questo tipo di monetizzazione a tutti i formati di video brevi ...

