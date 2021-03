Chiesa e le condizioni per il riscatto: mancano tre assist (Di venerdì 12 marzo 2021) Anche se l’acquisto dalla Fiorentina era scontato, Chiesa raggiungendo questo obiettivo renderebbe automatico il riscatto della Juve In un momento decisamente negativo per la Juventus, un giocatore sembra essere diventato un nuovo punto fermo. Federico Chiesa infatti è colui che sta trascinando con gol e assist i bianconeri. Dall’arrivo negli ultimi giorni di mercato, alla difficile ambientazione in una squadra in forte cambiamento, l’esterno ex viola è riuscito a recepire al meglio le direttve di mister Pirlo trovando continuità. Ora però, la sue prestazioni potrebbero anche determinare il suo passaggio effettivo in bianconero. Il 23enne azzurro è arrivato con la formula di due anni di prestito, a due milioni il primo e otto milioni il secondo, con diritto di riscatto a 40 milioni più 10 di ... Leggi su zon (Di venerdì 12 marzo 2021) Anche se l’acquisto dalla Fiorentina era scontato,raggiungendo questo obiettivo renderebbe automatico ildella Juve In un momento decisamente negativo per la Juventus, un giocatore sembra essere diventato un nuovo punto fermo. Federicoinfatti è colui che sta trascinando con gol ei bianconeri. Dall’arrivo negli ultimi giorni di mercato, alla difficile ambientazione in una squadra in forte cambiamento, l’esterno ex viola è riuscito a recepire al meglio le direttve di mister Pirlo trovando continuità. Ora però, la sue prestazioni potrebbero anche determinare il suo passaggio effettivo in bianconero. Il 23enne azzurro è arrivato con la formula di due anni di prestito, a due milioni il primo e otto milioni il secondo, con diritto dia 40 milioni più 10 di ...

