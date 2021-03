Bereszynski: “Possiamo fare di più. Futuro? Sto bene a Genova, non guardo altrove” (Di venerdì 12 marzo 2021) Bartosz Bereszynski, difensore della Sampdoria, ha rilasciato un’intervista a Il Secolo XIX dove ha parlato della stagione dei blucerchiati e del suo rendimento: “Da quando sono in Italia ho dovuto imparare a difendere meglio e devo comunque migliorare davanti, per esempio nel fare assist. Non mi pesava non segnare, ma dopo così tante partite iniziavo a pensarci anche io. Mi sono tolto un pensiero, peccato non sia servito per i tre punti”. Se preferisca la difesa a 3 o a 4: “Dipende dall’avversario. Contro il Cagliari ho segnato a tre ma mi trovo bene anche a quattro conta stare bene fisicamente più che il modulo”. Sugli obiettivi: “Secondo me Possiamo fare di più, davanti ci sono spazi. Certo bisogna evitare di perdere punti come contro il Cagliari, esano nostri”. Sul ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 12 marzo 2021) Bartosz, difensore della Sampdoria, ha rilasciato un’intervista a Il Secolo XIX dove ha parlato della stagione dei blucerchiati e del suo rendimento: “Da quando sono in Italia ho dovuto imparare a difendere meglio e devo comunque migliorare davanti, per esempio nelassist. Non mi pesava non segnare, ma dopo così tante partite iniziavo a pensarci anche io. Mi sono tolto un pensiero, peccato non sia servito per i tre punti”. Se preferisca la difesa a 3 o a 4: “Dipende dall’avversario. Contro il Cagliari ho segnato a tre ma mi trovoanche a quattro conta starefisicamente più che il modulo”. Sugli obiettivi: “Secondo medi più, davanti ci sono spazi. Certo bisogna evitare di perdere punti come contro il Cagliari, esano nostri”. Sul ...

