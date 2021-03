AstraZeneca, in Toscana fatte 16mila dosi del lotto sequestrato (Di venerdì 12 marzo 2021) Stop alle dosi del vaccino AstraZeneca del lotto ABV2856 anche in Toscana . Non c'è pace per il farmaco di Oxford su cui l'Agenzia europea per i medicinali ha avviato una ulteriore review accelerata ... Leggi su lanazione (Di venerdì 12 marzo 2021) Stop alledel vaccinodelABV2856 anche in. Non c'è pace per il farmaco di Oxford su cui l'Agenzia europea per i medicinali ha avviato una ulteriore review accelerata ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Lotto AstraZeneca, stop anche in Toscana e Molise #Coronavirusitalia - La7tv : #tagada L'annuncio del presidente #Giani: anche in #Toscana temporaneamente sospese le somministrazioni di dosi dal… - regionetoscana : #VaccinoAntiCovid Sospeso in Toscana l'utilizzo del lotto ABV2856 del #vaccino #AstraZeneca come da indicazione pr… - marziani52 : Vaccini, Toscana sospende temporaneamente lotto Astrazeneca - TGR Toscana - TGR – Rai - Tino44588447 : RT @EugenioGiani: La #Toscana ha sospeso, in via cautelativa, il lotto ABV2856 del vaccino #AstraZeneca per provvedere agli accertamenti ne… -