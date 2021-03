America’s Cup, Max Sirena striglia Luna Rossa: “Troppi errori, ci serva di lezione!” (Di venerdì 12 marzo 2021) Max Sirena, skipper di Luna Rossa, è stato molto critico al termine della seconda giornata di America’s Cup. L’equipaggio italiano ha vinto gara-3 contro Team New Zealand grazie a una bellissima partenza, con la quale ha messo subito dietro agli avversari e ha poi controllato la situazione in maniera molto agevole. Nella regata successiva, però, Team Prada Pirelli non è partito benissimo, ha cercato la parte destra del campo di regata e la scelta non si è rivelata ideale. Sul finire del primo tratto di poppa, il co-timoniere Francesco Bruni ha sbagliato a schiacciare un pulsante e si è avuto un problema con i foil che ha compromesso la prova. Il punteggio recita 2-2 e la battaglia per la conquista della Vecchia Brocca è aperta, ma c’è un po’ di amaro in bocca perché soffiava un vento leggero (9-10 nodi) e sulla carta ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) Max, skipper di, è stato molto critico al termine della seconda giornata diCup. L’equipaggio italiano ha vinto gara-3 contro Team New Zealand grazie a una bellissima partenza, con la quale ha messo subito dietro agli avversari e ha poi controllato la situazione in maniera molto agevole. Nella regata successiva, però, Team Prada Pirelli non è partito benissimo, ha cercato la parte destra del campo di regata e la scelta non si è rivelata ideale. Sul finire del primo tratto di poppa, il co-timoniere Francesco Bruni ha sbagliato a schiacciare un pulsante e si è avuto un problema con i foil che ha compromesso la prova. Il punteggio recita 2-2 e la battaglia per la conquista della Vecchia Brocca è aperta, ma c’è un po’ di amaro in bocca perché soffiava un vento leggero (9-10 nodi) e sulla carta ...

