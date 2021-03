Victoria dei Måneskin sulla storia con Damiano, il flirt con un "collega famoso" e altre ragazze (Di giovedì 11 marzo 2021) Victoria De Angelis dei Måneskin ha svelato un retroscena piccante sulla sua vita amorosa parlando del suo rapporto con Damiano David, di un flirt con un famoso collega e delle relazioni avute con altre ragazze. Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, ha raccontato a le Iene alcuni particolari sulla sua vita privata e il suo rapporto con Damiano David: la ragazza di origini danesi ha svelato di avere avuto una relazione con un collega molto famoso oltre che alcune relazioni con altre ragazze e non ha escluso la possibilità di un flirt con Damiano. Reduci dalla vittoria al ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 marzo 2021)De Angelis deiha svelato un retroscena piccantesua vita amorosa parlando del suo rapporto conDavid, di uncon une delle relazioni avute conDe Angelis, la bassista dei Maneskin, ha raccontato a le Iene alcuni particolarisua vita privata e il suo rapporto conDavid: la ragazza di origini danesi ha svelato di avere avuto una relazione con unmoltooltre che alcune relazioni cone non ha escluso la possibilità di uncon. Reduci dalla vittoria al ...

Advertising

Susannagr17 : Le Iene, Victoria dei Maneskin e la confessione sconvolgente: 'Una donna e quel collega molto famoso', sotto alle l… - jiyongiclc : Sto pensando all'intervista dei maneskin alle iene e a Victoria che dice di aver avuto esperienze anche durature co… - saskitty : ho cercato una canzone su youtube ho parlato UNA volta di quando sia gnocca victoria ma tiktok ha deciso che sono l… - itsokaypigacol1 : carx ragazzx con dei pg di gdr sui måneskin: non esistono solo damiano e victoria, che rottura di cazzo che siete - HADIDXSTYLE : comunque io ancora non mi sono ripresa dal video in cui ethan chiama damiano, victoria e thomas dei bambini di mevda -