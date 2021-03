Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 marzo 2021)DELL’11 MARZOORE 11.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA LA CASSIA, PER UN VEICOLO IN FIAMME CI SONO CODE TRA LE RUGHE E CESANO IN DIREZIONE VITERBO; SI CONSIGLIA DI PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE. PER LAVORI SI SEGNALANO CODE SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA; SUL TRATTO INTERESSATO SI PROCEDE A SENSO UNICO ALTERNATO. SULLA VIA APPIA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E L’AEROPORTO DI CIAMPINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA RISOLTO IL GUASTO TECNICO, LA CIRCONE È DUNQUE TORNATA REGOLARE. DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA È TUTTO, A PIÙ TARDI Servizio fornito da ...