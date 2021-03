Vaccino covid, arriva Johnson&Johnson: c’è il via libera dell’Europa (Di giovedì 11 marzo 2021) Ok all’uso del Vaccino anti-covid Johnson&Johnson, che ha ottenuto l’approvazione dell’Ema. L’Agenzia europea del farmaco ha raccomandato l’autorizzazione condizionata al commercio in Ue per il Vaccino Janssen monodose per persone dai 18 anni d’età in su. Il via libera arriva sulla base della valutazione degli esperti del comitato Chmp dell’Ema, che ha concluso che i dati del prodotto “sono solidi e rispondono ai criteri di efficacia, sicurezza e qualità”. La decisione spiana la strada al via libera della Commissione europea per la commercializzazione del farmaco, che potrebbe avvenire nella giornata di oggi. Il Vaccino Johnson & Johnson sarebbe il quarto approvato dall’Unione europea, dopo quelli di Pfizer-BioNTech, Moderna e AstraZeneca. “Con quest’ultimo ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 marzo 2021) Ok all’uso delanti-Johnson&Johnson, che ha ottenuto l’approvazione dell’Ema. L’Agenzia europea del farmaco ha raccomandato l’autorizzazione condizionata al commercio in Ue per ilJanssen monodose per persone dai 18 anni d’età in su. Il viasulla base della valutazione degli esperti del comitato Chmp dell’Ema, che ha concluso che i dati del prodotto “sono solidi e rispondono ai criteri di efficacia, sicurezza e qualità”. La decisione spiana la strada al viadella Commissione europea per la commercializzazione del farmaco, che potrebbe avvenire nella giornata di oggi. IlJohnson & Johnson sarebbe il quarto approvato dall’Unione europea, dopo quelli di Pfizer-BioNTech, Moderna e AstraZeneca. “Con quest’ultimo ...

Advertising

TgLa7 : Siracusa, muore militare per arresto cardiaco, 43 anni. Aveva fatto #vaccino Covid poche ore prima. 'Non ci sono ev… - RobertoBurioni : A ogni vaccinato che si infetta corrisponde un irresponsabile titolone di giornale: senza motivo, visto che nessun… - Agenzia_Ansa : La Danimarca ha sospeso per precauzione l'uso del vaccino anti Covid di AstraZeneca nel Paese a causa di problemi d… - AtlantisProm : giornalismo italiano be like: 'signore di 90 anni muore due settimane dopo aver fatto il vaccino anti-covid 19' po… - giulio_galli : RT @RobertoBurioni: Fantastica notizia! EMA ha approvato il vaccino Jonshon & Johnson di cui avevo parlato qualche giorno fa. Un'altra arma… -