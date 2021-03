Vaccino Astrazeneca | muore un paziente | subito sospeso in Danimarca

Advertising

ladyonorato : Intanto oggi in Sicilia, un militare di 42 anni, padre di due bambini, ha avuto una immediata reazione avversa ed è… - MediasetTgcom24 : La Danimarca sospende l'uso del vaccino AstraZeneca #Coronavirusitalia - MediasetTgcom24 : Napoli, prof morta tre giorni dopo il vaccino: stroncata da un infarto intestinale, 'assolta' AstraZeneca… - Annaelegalita : RT @francescatotolo: “Stesso vaccino, stesso lotto”, un militare e un poliziotto morti dopo la somministrazione del #vaccino di #AstraZenec… - carlopao86 : RT @isabell20980317: ??Dopo l'Austria anche la Danimarca ha sospeso il vaccino #AstraZeneca dopo che si sono verificati casi di coaguli di s… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Astrazeneca

Bucarest, 11 mar 10:57 - Un lotto composto da 103.200 dosi delarriveranno oggi all'Istituto nazionale per la ricerca e lo sviluppo medico - militare...Kampala, 11 mar 10:52 - Le autorità dell'Uganda hanno avviato le vaccinazioni contro il Covid - 19 dopo aver ricevuto 864 mila dosi delOxford -...la seconda motivazione riguarda invece l’appartenenza del consigliere Torselli alla fascia di età di riferimento per il vaccino Astrazeneca. Il consigliere Torselli ha affermato piu’ volte a mezzo ...Vaccino, giallo in Sicilia. Un militare in servizio ad Augusta (Sr), Stefano Paternò, 43 anni, originario di Corleone, ma residente a Misterbianco (Ct) è morto ieri mattina per ...