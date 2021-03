Tris allo Shakthar | la Roma “vede” i quarti di Europa League

(Di venerdì 12 marzo 2021)(ITALPRESS) – Triplo colpo italiano, ladi finale. Grazie alle reti di Pellegrini, El Shaarawy e Mancini, i girossi di Fonseca battono per 3-0 lo Shakhtar nell’andata degli ottavi di. All’Olimpico è dominio da parte dei capitolini che superano il primo ostacolo verso la conquista del pass europeo così come accadde nel doppio confronto della Champions 2017-18, proprio contro gli ucraini. Parte subito forte lache dopo appena sei minuti sinegare una rete per una questione di centimetri. E’ la goal line technology a confermare il vero e proprio miracolo da parte di Trubin che con un gran riflesso butta fuori dalla porta la deviazione di fianco di Villar sugli sviluppi di un corner. Ma ...

Roma, 11 marzo 2021 - La Roma mette nel mirino i quarti di finale di Europa League : il 3 - 0 rifilato in casaShakhtar Donetsk permette ai giallorossi di sognare già la qualificazione, sempre più vicina. Paulo Fonseca è riuscito a intrappolare bene la sua ex squadra, puntando sulla velocità dei suoi ...... nella ripresa la squadra olandese ha spinto in maniera ancora più veemente impedendoYoung ... Lo stesso Gravenberch ha sfiorato ilappena dopo; al 92' Brian Brobbey , subentrato nel finale a ...La Roma travolge per 3-0 lo Shakhtar Donetsk nella gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League: la squadra di Fonseca si impone grazie alle reti di Pellegrini, El Shaarawy e Mancini, e ipote ...(Adnkronos) - In avvio di ripresa lo Shakhtar sembra un po' più arrembante, ci prova Tete che rientra sul sinistro e calcia, Pau Lopez devia in angolo. Al 6' la Roma concede spazio alla ripartenza del ...