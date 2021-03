Totti | «Il calcio a Balotelli e lo sputo a Olsen sono state le cose più brutte che ho fatto»

(Di giovedì 11 marzo 2021) Il Corriere della Sera pubblica alcune anticipazioni dell’intervista rilasciata da Francescoa Walter Veltroni sul settimanale Sette, in edicola domani. Parla del suo addio alla Roma. «Trigoria è quasi la mia prima casa. L’addio? Sapevo che prima o poi avrei dovuto smettere. Bisogna essere realisti. A 40 anni è pure difficile arrivare e continuare a giocare al livello giusto. Però nel mio casostato costretto. Una soluzione si poteva trovare, insieme. Avrei voluto smettere in un altro momento. Avrei voluto essere io a prendere la decisione». Gli viene chiesto se c’è qualcosa che si rimprovera. Risponde: «Ile loa Poulsen.lepiùche potessi fare,non da ...

