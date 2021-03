Totti e l’addio alla Roma: “Avrei voluto smettere in un altro momento” (Di giovedì 11 marzo 2021) L’ex capitano giallorosso Francesco Totti in una lunga intervista si è raccontato a tutto tondo. Ha raccontato della sua carriera, della serie tv a lui dedicata, dei suoi più grandi rimpianti e dell’addio alla Roma e al calcio. Cosa ha significato per Totti l’addio alla Roma? Totti non nasconde il proprio rammarico per l’addio alla Roma, avvenuto tre anni fa davanti a migliaia di tifosi commossi ed emozionati: “Sapevo che prima o poi Avrei dovuto smettere. Bisogna essere realisti. A 40 anni è pure difficile arrivare e continuare a giocare al livello giusto. Però nel mio caso sono stato costretto”. Secondo l’ex numero 10 della ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 11 marzo 2021) L’ex capitano giallorosso Francescoin una lunga intervista si è raccontato a tutto tondo. Ha raccontato della sua carriera, della serie tv a lui dedicata, dei suoi più grandi rimpianti e dele al calcio. Cosa ha significato pernon nasconde il proprio rammarico per, avvenuto tre anni fa davanti a migliaia di tifosi commossi ed emozionati: “Sapevo che prima o poidovuto. Bisogna essere realisti. A 40 anni è pure difficile arrivare e continuare a giocare al livello giusto. Però nel mio caso sono stato costretto”. Secondo l’ex numero 10 della ...

Advertising

pingioriroberto : RT @TuttoMercatoWeb: Totti, l'addio alla Roma fa ancora male: 'Sono stato costretto. Avrei voluto smettere in un altro momento' https://t.c… - infoitsport : Ilary e l’addio di Totti al calcio: “Non voleva accettarlo, abbiamo vissuto un anno e mezzo complesso” - infoitsport : Ilary torna sull’addio di Totti: “Non accettava l’idea di smettere, è stato un anno e mezzo molto duro” - infoitsport : Ilary Blasi, l'addio al calcio di Francesco Totti/ 'Mio marito non voleva accettarlo' - tuttoatalanta : Totti, l'addio alla Roma fa ancora male: 'Sono stato costretto. Avrei voluto smettere in un altro momento'… -

Ultime Notizie dalla rete : Totti l’addio È morto Dino Da Costa: addio al recordman di gol segnati nei derby Il Romanista