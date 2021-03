Tennis, Sinner torna a vincere e intanto conferma la sua love story (Di giovedì 11 marzo 2021) Il Tennista ha messo alle spalle i problemi alla schiena Jannik Sinner dopo aver vinto il primo trofeo dell’anno a Melbourne (a gennaio) e ha avuto un periodo no. Prima la sconfitta agli Australian Open poi qualche problema fisico legato alla schiena che l’ha costretto al k.o. L’azzurro sembra però aver riacquisito la giusta forma fisica e il giusto ritmo: al torneo di Marsiglia ha passato i primi due turni con prestazioni convincenti. Dopo quel problema siamo stati dal medico – ha detto a “Gazzetta Dello Sport” – abbiamo individuato quale fosse la causa del dolore (infiammazione discale, ndr) e lo abbiamo curato. Mi è dispiaciuto saltare il torneo di Rotterdam e praticamente non giocare Montpellier, adesso non voglio più perdere tempo, perché mi sento bene. Il Tennista intanto ha trovato un po’ di serenità anche ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 11 marzo 2021) Ilta ha messo alle spalle i problemi alla schiena Jannikdopo aver vinto il primo trofeo dell’anno a Melbourne (a gennaio) e ha avuto un periodo no. Prima la sconfitta agli Australian Open poi qualche problema fisico legato alla schiena che l’ha costretto al k.o. L’azzurro sembra però aver riacquisito la giusta forma fisica e il giusto ritmo: al torneo di Marsiglia ha passato i primi due turni con prestazioni convincenti. Dopo quel problema siamo stati dal medico – ha detto a “Gazzetta Dello Sport” – abbiamo individuato quale fosse la causa del dolore (infiammazione discale, ndr) e lo abbiamo curato. Mi è dispiaciuto saltare il torneo di Rotterdam e praticamente non giocare Montpellier, adesso non voglio più perdere tempo, perché mi sento bene. Iltaha trovato un po’ di serenità anche ...

