Sospeso un lotto di vaccino AstraZeneca dopo morte di un militare, ma non c'è alcun nesso (Di giovedì 11 marzo 2021) Due morti sospette in SIcilia lanciano l'allarme sulle vaccinazioni con il siero prodotto da AstraZeneca. Uno dei casi sospetti è stato registrato in Sicilia, dove un militare in servizio ad Augusta (... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 11 marzo 2021) Due morti sospette in SIcilia lanciano l'allarme sulle vaccinazioni con il siero prodotto da. Uno dei casi sospetti è stato registrato in Sicilia, dove unin servizio ad Augusta (...

Advertising

TgLa7 : ??#AstraZeneca escluso nesso tra vaccino e morte del militare a Trapani. Lo afferma il vicecomandante della sezione… - HuffPostItalia : Vaccini, Aifa rassicura: 'Il lotto AstraZeneca sospeso non è stato distribuito in Italia' - repubblica : AstraZeneca, casi di trombosi: sospeso un lotto di vaccini in Danimarca. Stop in altri 5 paesi - giovannilegena : RT @TgLa7: ??#AstraZeneca escluso nesso tra vaccino e morte del militare a Trapani. Lo afferma il vicecomandante della sezione di Pg dei car… - PoliticheseIl : RT @TgLa7: ??#AstraZeneca escluso nesso tra vaccino e morte del militare a Trapani. Lo afferma il vicecomandante della sezione di Pg dei car… -