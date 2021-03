Servizio 118, Foresta (Saues): Serve passaggio alla dipendenza dei medici convenzionati (Di giovedì 11 marzo 2021) Un appello ai medici convenzionati di emergenza territoriale perché aderiscano alla campagna di sensibilizzazione lanciata dal Saues, sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria, per il passaggio alla dipendenza dopo 5 anni di Servizio. A lanciarlo è la referente nazionale Saues dei medici convenzionati Maria Rita Foresta replicando alle perplessità sollevate da qualche sigla sindacale dei medici di medicina Generale. “Per quanto ci riguarda – sottolinea Foresta –, è più che evidente che il passaggio alla dipendenza dei medici convenzionati di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 marzo 2021) Un appello aidi emergenza territoriale perché aderiscanocampagna di sensibilizzazione lanciata dal, sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria, per ildopo 5 anni di. A lanciarlo è la referente nazionaledeiMaria Ritareplicando alle perplessità sollevate da qualche sigla sindacale deidina Generale. “Per quanto ci riguarda – sottolinea–, è più che evidente che ildeidi ...

