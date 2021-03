Roma | El Shaarawy | «Non ero ossessionato dal gol Shakhtar? Non è finita»

(Di venerdì 12 marzo 2021) Stephan El, attaccante della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Europa League contro lo: le sue dichiarazioni Stephan El, attaccante della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Europa League contro loDonetsk. PRESTAZIONE – «Abbiamo dimostrato grande carattere e determinazione, sapevamo che erano una squadra tosta, ma l’abbiamo interpretata con attenzione. Non è, ci aspetterà un’altra partita difficile, ma un risultato così ci dà fiducia». GOL – «Ci ho pensato tanto e ho desiderato il gol, ma non ero. Ci sono arrivato con costanza e impegno, sono contento e soddisfatto». SPOGLIATOIO – «C’è tanto entusiasmo e determinazione da ...

Stephan El, attaccante della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Europa League contro lo ...