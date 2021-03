Poste: arriva firma digitale remota documenti elettronici con valore legale (Di giovedì 11 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 11 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

fisco24_info : Poste Italiane: arriva la Firma Digitale Remota di documenti elettronici con valore legale: Attivazione online per… - fallingxGio : ovviamente dopo quattro mesi arriva la maglietta di harry ma è poste italiane quindi finisce alla posta e ovviament… - la_Guerrini : @lostandsleepy_ Questi fatti sono da denuncia ma io parlo di chi arriva splendido come alle poste in piazza e la pr… - _JokerRoses_ : il mio regalo a me per il mio onomastico forse arriva proprio oggi DAI POSTE FACCE STA GRAZIA - Y00NMINGUK : weekly tweet dove bestemmio contro poste it4liane che non mi porta i miei pacchi di aliexpress visto che ogni volta… -