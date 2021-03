Pasta con broccoletti | uvetta e pane tostato alle nocciole

(Di giovedì 11 marzo 2021) Preparazione: 40 minutiCalorie: 484 Kcal a persona INGREDIENTI X 4 PERSONE: 320 g dicorta400 g di50 g di30 g di pangrattato 40 g di2 acciughe sottolio 1 spicchio di aglio 2 cucchiai di olio extravergine di olivasale pepe nero Procedimento Pulite ie portate a bollore abbondante acqua. Sbollentate iper 4-5 minuti, scolateli e salate l’acqua di cottura che userete per la. Buttate lae cuocetela al dente. Nel frattempo, fate rosolare in una padella lo spicchio di aglio intero con l’olio e le acciughe, unite itagliati a pezzetti e salate leggermente. Fate insaporire per un paio di minuti quindi aggiungete un mestolo di acqua di cottura ...

