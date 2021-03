"Non ricordo più com'era la vita prima del Covid". Cosa sta facendo la Pandemia al cervello (Di giovedì 11 marzo 2021) “’Dai Luca, come si chiamava quel posto dove andavamo sempre? Ma soprattutto, Cosa facevamo quando uscivamo?’ Io non me lo ricordo più e l’ho chiesto al mio compagno. Ho una vaga memoria della mia vita prima del Covid. Tanto che a volte mi sembra sia uguale a quella che vivo adesso. Ormai al coprifuoco neanche ci faccio caso. Ma non sono triste, non sono annoiata. Mi sono abituata a una nuova routine”. A dirmelo è una collega, mentre io riempio le sue pause di “esatto”, “anch’io”, “uguale”, quasi entusiastici: per fortuna ci affascina anche il disagio. Trascorrere le giornate a pensare al pre Pandemia sarebbe senza dubbio una pratica insensatamente masochista, ma è strano come, quando mi soffermo a chiedermi com’era, la prima risposta è sempre: oh Dio...boh. Non ci ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 marzo 2021) “’Dai Luca, come si chiamava quel posto dove andavamo sempre? Ma soprattutto,facevamo quando uscivamo?’ Io non me lopiù e l’ho chiesto al mio compagno. Ho una vaga memoria della miadel. Tanto che a volte mi sembra sia uguale a quella che vivo adesso. Ormai al coprifuoco neanche ci faccio caso. Ma non sono triste, non sono annoiata. Mi sono abituata a una nuova routine”. A dirmelo è una collega, mentre io riempio le sue pause di “esatto”, “anch’io”, “uguale”, quasi entusiastici: per fortuna ci affascina anche il disagio. Trascorrere le giornate a pensare al presarebbe senza dubbio una pratica insensatamente masochista, ma è strano come, quando mi soffermo a chiedermi com’era, larisposta è sempre: oh Dio...boh. Non ci ...

