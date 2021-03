Marco Masini e quel desiderio mai realizzato | “Era un desiderio legittimo”

(Di giovedì 11 marzo 2021) Qualche tempo fa il cantanteha stupito tutti. Ha infatti affermato che gli è mancata una sola cosa nella vita(Instagram)è un noto cantautore italiano. Fin da giovanissimo esprime la sua passione per la musica, tanto che nel periodo del liceo forma un gruppo chiamato “Errata corrige”. Anche se inizialmente ha fatto fatica a sfondare, nel 1986 ha conosciuto il produttore musicale Giancarlo Bigazzi, il quale gli permise di collaborare con importanti artisti del calibro di Gianni Morandi, Raf e Umberto Tozzi. Da li in poi la sua carriera ha preso una svolta, portandolo ad incidere finora ben 22 album. Nel 1990 è salito per la prima volta sul palco dell’Ariston, in occasione del quarantesimo Festival di Sanremo. Ha partecipato nella ...

Advertising

GammaStereoRoma : Marco Masini - Bella Stronza - paola19843 : finite le parole buone.... l'educazione....il confronto civile... ci resta solo Marco Masini una canzone a caso? Va… - sonikmusicnet : Ora in onda: Marco Masini, Giuliano Sangiorgi - Ci vorrebbe il mare - verok_cal : RT @emmeemme__: La swiatek ha perso, ringraziare @verok_cal che porta più sfiga di marco masini - emmeemme__ : La swiatek ha perso, ringraziare @verok_cal che porta più sfiga di marco masini -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Masini

Rolling Stone Italia

Sul "Personaggio" (vox populi da sondaggio lo definisce così, e non artista) abbiamo detto e scritto fin troppo, scusateci, ma verrebbe da chiedere, citando: Achille, perch lo fai? ...Le istantanee all'Ariston per ora sono nove. Raccontano istinto, ispirazione e coraggio. Per fare cifra tonda però "nessun calcolo e nessuna fretta, ci vuole la canzone giusta".il Festival di Sanremo lo conosce bene. Ha scandito le tappe della sua vita e di una carriera che nel 2020 ha festeggiato i trent'anni? Un pensiero su quest'edizione? "È stata atipica, ma ...In Umbria nella giornata di domenica, 7 marzo, Radio Subasio festeggia i suoi primi 45 anni. Una ricorrenza in musica celebrata insieme ai ...[ECCELLENZE] Il Conservatorio di Rovigo si conferma ancora una volta un’istituzione accademica strettamente legata al contesto musicale contemporaneo, Pierluigi Mingotti e Stefano Cerisoli su Rai1 ...