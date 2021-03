Maradona | aggredite l’ex moglie e le figlie | paura in pieno centro!

(Di giovedì 11 marzo 2021) LeDalma e Giannina, insieme aldi Moradona, sono statealla marcia in onore del Pibe de Oro: ecco quanto è successo Diverse migliaia di cittadini argentini sono scesi in strada per chiedere giustizia per la morte di, avvenuta lo scorso 25 novembre. Tra queste persone, presenti anche ledell’uomo, L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

GRETA1SGARBO : RT @calciotoday_it: ????Marcia per #Maradona a Buenos Aires, aggredite le figlie Dalma e Giannina ??I dettagli sull'episodio #11marzo ht… - calciotoday_it : ????Marcia per #Maradona a Buenos Aires, aggredite le figlie Dalma e Giannina ??I dettagli sull'episodio #11marzo - Diego31883 : RT @CorSport: #Maradona, caos alla #marcia: aggredite Dalma, Gianinna e l'ex moglie! - morenoAlmare : RT @CorSport: #Maradona, caos alla #marcia: aggredite Dalma, Gianinna e l'ex moglie! - CorSport : #Maradona, caos alla #marcia: aggredite Dalma, Gianinna e l'ex moglie! -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona aggredite

"Non è morto, lo hanno ucciso" . In migliaia hanno risposto all'appello e sono scesi per le strade e le piazze di Buenos Aires per chiedere giustizia per la morte di Diego Armando, avvenuta lo scorso 25 novembre . Tra i semplici tifosi e gli appassionati, c'erano anche le figlie del Diez, Dalma e Gianinna , ma anche l'ex moglie Claudia Villafañe , che hanno mantenuto ...Le figlie Dalma e Giannina, insieme all'ex moglie di Moradona, sono state aggredite alla marcia in onore del Pibe de Oro: ecco quanto è successo ...In migliaia sono scesi per le strade di Buenos Aires per chiedere giustizia per la morte del Diez: "Non è morto, lo hanno ucciso". Ecco che cosa è successo ...