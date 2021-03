Manchester United-Milan 1-1: Kjaer salva i rossoneri con un gol al 92’ (Di giovedì 11 marzo 2021) Annullate due reti alla squadra di Pioli che però è stata fortunata in un paio d’occasioni quando i Red Devils si sono mangiate due reti già fatte Leggi su corriere (Di giovedì 11 marzo 2021) Annullate due reti alla squadra di Pioli che però è stata fortunata in un paio d’occasioni quando i Red Devils si sono mangiate due reti già fatte

OptaPaolo : 1999 - Federico Chiesa è il primo giocatore italiano ???? a segnare almeno due gol in una partita della fase a elimin… - SkySport : ??? MANCHESTER UNITED-MILAN 1-1 Risultato finale ? ? #Diallo (50’) ? #Kjaer (90+2’) ? Europa League – andata ottavi… - OptaPaolo : 18 - A 18 anni e 243 giorni, Amad Diallo è il più giovane giocatore non inglese ad aver mai segnato nelle maggiori… - AMinghetti : RT @verok_cal: L'arbitro di Manchester United vs Milan - sportli26181512 : #Altrenotizie #calciogiocato Milan passa se: i risultati che qualificano i rossoneri ai quarti di Europa League: Mi… -