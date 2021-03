LIVE Parigi-Nizza, quinta tappa in DIRETTA: caduta per Roglic! Tony Martin resta a terra (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.30 15.42 Il povero Tony Martin è rimasto a terra per un problema al gomito. 15.39 caduta per Primoz Roglic!!! Il leader della generale si è rialzato ed è ripartito. 15.35 caduta per Laurens De Plus che fortunatamente è ripartito rapidamente. 15.31 Andatura decisamente alta in questa fase, potrebbe essere il momento giusto per creare qualche ventaglio. 15.27 Il momento dell’unico attacco di giornata. Un groupe de 11 coureurs belges a profité d’un changement de direction du vent pour à creuser un petit écart avec le peloton. 11 riders, all from Belgium, took advantage of the crosswinds to ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.30 15.42 Il poveroè rimasto aper un problema al gomito. 15.39per Primoz!! Il leader della generale si è rialzato ed è ripartito. 15.35per Laurens De Plus che fortunatamente è ripartito rapidamente. 15.31 Andatura decisamente alta in questa fase, potrebbe essere il momento giusto per creare qualche ventaglio. 15.27 Il momento dell’unico attacco di giornata. Un groupe de 11 coureurs belges a profité d’un changement de direction du vent pour à creuser un petit écart avec le peloton. 11 riders, all from Belgium, took advantage of the crosswinds to ...

